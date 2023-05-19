Автомобиль загорелся на ходу, и вот что из этого вышло (видео)
16 мая в Миассе прямо на проезжей части вспыхнул легковой автомобиль. Инцидент произошел на улице 8 марта, и местные СМИ сообщают, что машина загорелась во время движения.
Дальнейшие события разворачивались стремительно. Как рассказал один из очевидцев, водитель остановил машину, выскочил из нее и попытался потушить собственными силами.
Однако его попытки не увенчались успехом. По кадрам видео можно предположить, что очаг возгорания находился под капотом справа - именно правая часть бампера и правое колесо полыхают особенно сильно.
Справиться с этим, и то не сразу, смог только подоспевший на место происшествия пожарный расчет. Обошлось без пострадавших, но вот машина сгорела практически дотла.
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Источник: Главная дорога
Фото: скриншот видео VK
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