#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автомобиль загорелся на ходу, и вот что из этого вышло (видео)Автомобиль загорелся на ходу, и вот что из этого вышло (видео)
Владелец заметил пламя, остановил машину и...
Скандал с зарплатами на УАЗе: что там происходит?Скандал с зарплатами на УАЗе: что там происходит?
17 мая в Сети получило широкое распространение...
Стал известен порядке цен на автомобиль АтомСтал известен порядке цен на автомобиль Атом
Тут важно не ошибиться – от этого во многом...

Автомобиль загорелся на ходу, и вот что из этого вышло (видео)

Владелец заметил пламя, остановил машину и попытался потушить возгорание самостоятельно…

За Рулем9 переделок в автомобиле, из-за которых не будет проблем с ГИБДД

16 мая в Миассе прямо на проезжей части вспыхнул легковой автомобиль. Инцидент произошел на улице 8 марта, и местные СМИ сообщают, что машина загорелась во время движения.

Дальнейшие события разворачивались стремительно. Как рассказал один из очевидцев, водитель остановил машину, выскочил из нее и попытался потушить собственными силами.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа Рулем7 причин купить этот классный гаджет для автомобилистовЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Однако его попытки не увенчались успехом. По кадрам видео можно предположить, что очаг возгорания находился под капотом справа - именно правая часть бампера и правое колесо полыхают особенно сильно.

Справиться с этим, и то не сразу, смог только подоспевший на место происшествия пожарный расчет. Обошлось без пострадавших, но вот машина сгорела практически дотла.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0