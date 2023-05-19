БЕЛАЗ – это не только самосвал! Взгляните на эти необычные машины

В сознании большинства БЕЛАЗ – это огромный карьерный самосвал с колесами в рост человека и совершенно космическими грузоподъемностью и мощью.

Все это так, но за долгую жизнь в тысячах и тысячах карьеров, расположенных в разных странах, эти машины просто не могли не обзавестись некоторыми дополнительными «профессиями».

Например, вот спецмашина, которая была любимой у всех водителей БЕЛАЗов, которые работали в карьерах, – передвижная столовая! Не надо думать, что это кустарщина – такие изготавливали серийно.

Внутри утепленного кузова располагалось два десятка посадочных мест, а также собственная кухня площадью 6,5 кв. м. Далеко не всякая «хрущевка» могла похвастать таким простором!

Такие кухни до сих пор работают во многих крупных карьерах. Однако это далеко не единственное реноме БЕЛАЗа, о котором вы понятия не имели...

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Фото: скриншот видео Youtube