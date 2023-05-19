#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бренд не имеет значения – новые правила вторичного рынкаБренд не имеет значения – новые правила вторичного рынка
Продажи машин с пробегом вдруг рванули вверх, и...
Spring Breeze показал новые мотоциклы – ценыSpring Breeze показал новые мотоциклы – цены
Модельный ряд бренда значительно расширился, а...
Еще один перевозчик получил разрешение на полеты в ГрузиюЕще один перевозчик получил разрешение на полеты в Грузию
Рейсы будут осуществляться из двух российских...

БЕЛАЗ – это не только самосвал! Взгляните на эти необычные машины

В сознании большинства БЕЛАЗ – это огромный карьерный самосвал с колесами в рост человека и совершенно космическими грузоподъемностью и мощью.

За Рулем9 переделок в автомобиле, из-за которых не будет проблем с ГИБДД

Все это так, но за долгую жизнь в тысячах и тысячах карьеров, расположенных в разных странах, эти машины просто не могли не обзавестись некоторыми дополнительными «профессиями».

Например, вот спецмашина, которая была любимой у всех водителей БЕЛАЗов, которые работали в карьерах, – передвижная столовая! Не надо думать, что это кустарщина – такие изготавливали серийно.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа Рулем7 причин купить этот классный гаджет для автомобилистовЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Внутри утепленного кузова располагалось два десятка посадочных мест, а также собственная кухня площадью 6,5 кв. м. Далеко не всякая «хрущевка» могла похвастать таким простором!

Такие кухни до сих пор работают во многих крупных карьерах. Однако это далеко не единственное реноме БЕЛАЗа, о котором вы понятия не имели...

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Видео: AUTO VIDEO

Фото: скриншот видео Youtube

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0