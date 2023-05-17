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Чем удивил новый БЕЛАЗ

Этот карьерный самосвал следующего поколения имеет 2000-сильный дизельный мотор.

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БЕЛАЗ нового поколения получил индекс 75184 и скоро появится в продаже в России. Экземпляр на фото был собран в экспериментальном цехе завода и теперь проходит заводские испытания.

Несущие элементы этого 180-тонного самосвала сделаны из высокопрочной стали с литыми упрочняющими элементами. Также была снижена нагрузка на несущие элементы благодаря уменьшенной массе рамы, которая при этом стала прочнее.

Инженеры также поработали с подвеской, благодаря чему ход машины стал плавнее, а маневренность улучшилась.

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Основой электромеханической трансмиссии переменного тока стал дизельный двигатель мощностью 2000 л.с. Работать на одной заправке теперь он может дольше благодаря увеличенному до 2500 литров баку. Кстати, бак оснащен системой быстрой заправки, контроля уровня топлива и функцией сбора и слива конденсата.

Кузов БЕЛАЗа получил новую гидравлическую систему, которая поднимает его гораздо быстрее, экономя время на разгрузке.

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Позаботились инженеры и о безопасности водителя. Платформа получила удлиненный козырек, полностью закрывающий кабину и палубу возле нее.

В кабине теперь установлена цифровая приборная панель, есть система климат-контроля, улучшенная шумоизоляция и пневморегулируемые сиденья.

Кроме того, БЕЛАЗ можно дооснастить дополнительным отопителем, двойным остеклением и зеркалами с электроподогревом, если машина покупается для работ в северных регионах.

Фото: БЕЛАЗ

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За РулемКирилл Панов
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