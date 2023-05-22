Случай потрясающей глупости: не заметил 5 знаков, летя по встречке (видео)
На камеру видеорегистратора попало нарушение рядности движения на улице Тамбовская в Пензе. Причем не единичное нарушение, а пять идентичных «фейлов» подряд!
Очевидно, водитель Гранты пребывал в полной уверенности, что движется по своей полосе. В то время как реальность отчетливо пыталась подсказать ему, что он на встречной!
Давайте вместе считать знаки – благо, у дороги на этом участке немало примыканий и перекрестков, и дорожники выполнили свои обязанности сполна. Пять! Пять раз можно было принять верное решение.
Более того, он дважды чуть не сталкивается со встречными, но каждый раз, уворачиваясь, упрямо возвращается на их полосу… Будьте внимательны!
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Главная дорога
Фото: скриншот видео YouTube
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен