Случай потрясающей глупости: не заметил 5 знаков, летя по встречке (видео)

В Сети всплыл видеоролик, живописующий необыкновенную манеру езды одного пензенца.

На камеру видеорегистратора попало нарушение рядности движения на улице Тамбовская в Пензе. Причем не единичное нарушение, а пять идентичных «фейлов» подряд!

Очевидно, водитель Гранты пребывал в полной уверенности, что движется по своей полосе. В то время как реальность отчетливо пыталась подсказать ему, что он на встречной!

Давайте вместе считать знаки – благо, у дороги на этом участке немало примыканий и перекрестков, и дорожники выполнили свои обязанности сполна. Пять! Пять раз можно было принять верное решение.

Более того, он дважды чуть не сталкивается со встречными, но каждый раз, уворачиваясь, упрямо возвращается на их полосу… Будьте внимательны!

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео YouTube