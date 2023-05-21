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Apocalypse Super Truck — самый брутальный внедорожник в миреApocalypse Super Truck — самый брутальный внедорожник в мире
Под капотом у него 850-мильный двигатель, и это...
Такого вы еще не видели: гигантский автодом на восемь человек!Такого вы еще не видели: гигантский автодом на восемь человек!
Он реально способен вместить большую компанию...
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Apocalypse Super Truck — самый брутальный внедорожник в мире

Под капотом у него 850-мильный двигатель, и это далеко не все «вкусности» машины.

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Apocalypse Super Truck построен на базе Dodge Ram 1500 компанией Apocalypse Manufacturing. Это внедорожный пикап 4x4 с совершенно новым кузовом.

Пикап оснащен 6,2-литровым двигателем Hellcat V8 с наддувоммощностью 850 лошадиных сил. У него есть 5 режимов движения — Sport, Drag Race, Baja, Rock и Mud, при которых меняются настройки, в том числе, подвески. Водитель может даже создавать и сохранять собственные внедорожные режимы.

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Автомобиль имеет 40-дюймовые шины и 22-дюймовые диски SFJ. Длина пикапа составляет 6096 мм, ширина – 2489 мм, а высота – 2108 мм. У него есть блокируемые дифференциалы и независимая передняя подвеска.

За Рулем

«В Super Truck мы хотели объединить средневековый, варварский дизайн, который невозможно игнорировать, со свирепостью двигателя Hemi Hellcat», — сказал Джозеф Гаттас, владелец, инженер и главный дизайнер Apocalypse Manufacturing.

За Рулем

Корпус машины покрыт бронированным эпоксидным покрытием, открытые колесные арки выглядят экстремально и позволяют грузовику без проблем взбираться почти на отвесные препятствия.

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Салон пикапа отделан кожей, сиденья имеют подогрев и систему вентиляции, есть система объемного звучания Harmon Kardon, датчики парковки, система кругового обзора, подножки с электроприводом и панорамный люк. Двери абсолютно герметичны и не пропускают воду.

Стоимость автомобиля не называется.

Фото: Apocalypse Manufacturing

За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем

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За РулемКирилл Панов
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