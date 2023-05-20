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Chery Tiggo 8 Pro может отказаться тормозить

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У 16 640 Chery Tiggo 8 Pro, выпущенных с 8 марта по 18 августа 2022 года, обнаружились проблемы с тормозами.

Из-за дефектного программного обеспечения тормозной контроллер может сбоить, из-за чего педаль тормоза становится значительно туже. Это, в свою очередь, сильно повышает риск попасть в ДТП. Интересно, что сбои в работе контроллера вызывает режим автоматического переключения режимов фар.

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Для устранения опасного дефекта дилеры обновят программное обеспечение контроллера.

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Источник: Российская газета

Фото: Chery

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Отзывы о Chery Tiggo (2)

За РулемАлександр
Chery Tiggo  2013/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

тихий, надежный движок, коробка не воет, ничего не ломается

Недостатки:

пластик поскрипывает, динамики бы побольше

Комментарий:

купил б/у с пробегом продав овноладу, проблем не знаю, езжу радуюсь, кто ругает Китай либо заказные боты, либо дебилы, сравнивал с рав4 второго поколения, Китай лучше по подвеске, мотор не шумит, надежен. Так что кто хочет платить за название, ради бога, а я свои деньги считать умею

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