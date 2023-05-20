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Машины будут вскрывать без решения суда

А еще квартиры и дома.

А еще квартиры и дома.

За РулемАсфальт сходит с дорог вместе со снегом

ФСБ предложила вскрывать машины, дома, квартиры россиян без решения суда и разработала под это инструкцию. Документ уже опубликован.

Уточняется, что проводить такие мероприятия будет разрешено только в случаях, которые «не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления», а также при угрозе государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности России.

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Кроме того, силовики смогут изымать подозрительные предметы. При этом данные должны быть внесены в протокол. А вот если вещи изъяты из оборота или на них нет разрешения, их изымут «в любом случае».

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Источник: Quto

Фото: «За рулем»

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За РулемПшенин Владимир
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