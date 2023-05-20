Машины будут вскрывать без решения суда
А еще квартиры и дома.
А еще квартиры и дома.
ФСБ предложила вскрывать машины, дома, квартиры россиян без решения суда и разработала под это инструкцию. Документ уже опубликован.
Уточняется, что проводить такие мероприятия будет разрешено только в случаях, которые «не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления», а также при угрозе государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности России.
Как не загубить двигатель некачественным маслом7 причин купить этот классный гаджет для автомобилистовЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Кроме того, силовики смогут изымать подозрительные предметы. При этом данные должны быть внесены в протокол. А вот если вещи изъяты из оборота или на них нет разрешения, их изымут «в любом случае».
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Quto
Фото: «За рулем»
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0