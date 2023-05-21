Исследование: большинство покупателей не знает про опции по подписке
Согласно исследованию, только 21% тех, кто покупает новый автомобиль, знает о платных подписках на опции. А тем временем такую схему уже применяют в моделях Tesla, BMW, Mercedes-Benz и других марок.
75% опрошенных думают, что благодаря подпискам производители больше зарабатывают. Также есть некоторые опасения насчет такой схемы: 58% считают, что это дорого, 41% – что подписки не очень-то и нужны. За безопасность своих данных переживают 41% респондентов.
При этом люди находят и плюсы. 65% нравится, что они могут попробовать опции без их покупки, 54% рады доступу к новым технологиям.
Аналитики считают, что для вовлечения людей в схему продажи опций через подписки производителям стоит предлагать бесплатный пробный период.
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Источник: carscoops
Фото: BMW
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