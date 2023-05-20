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Житель Литвы купил себе BMW на чужие деньги

И это, как оказалось, не единственное его преступление.

За РулемBMW могут убить своих водителей

Житель Литвы купил себе BMW на пожертвования для Украины. Мужчина выставил украинским волонтерам счет на €18 тысяч за то, что он поставит в страну 49 шин для грузовиков. На самом деле никаких шин он не доставил, а купил себе BMW 5-й серии за 13 тысяч евро.

Афериста нашли и задержали, а большую часть денег вернули благотворительной организации. В дальнейшем оказалось, что он также угнал другой BMW за 18,5 тысяч евро.

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Суд признал гражданина виновным и в угоне, и в мошенничестве. Наказание – 2 года и 3 месяца лишения свободы.

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Источник: Lietuvos rytas

Фото: BMW

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За РулемПшенин Владимир
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