Continental продал свои российские активы

Шинный завод в России перешел холдингу S8 Capital.

Холдинг S8 Capital завершил сделку по покупке российских активов немецкого производителя шин Continental. В сделку вошел завод по производству шин в Калуге мощностью 4 млн шин в год, а также компания-дистрибьютор. Продажа произошла в рамках объявленного контролируемого ухода Continental с российского рынка. В ближайшее время новый собственник проведет ребрендинг активов.

S8 Capital приобрел российские активы Continental с целью их дальнейшего развития. Успешный опыт в ИТ-трансформациях бизнесов дает нам основания рассчитывать на перезапуск всех систем производства на основе российских ИТ-технологий», – говорится в сообщении S8 Capital.

На калужском заводе производство шин продолжится, сотрудники сохранят свои рабочие места.

S8 Capital – многопрофильный холдинг, который в конце апреля 2023 года приобрел российские активы Bosch в Энгельсе, где немецкая компания производила свечи зажигания, электроинструмент и котлы отопления.

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Источник: Интерфакс