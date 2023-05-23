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Беларусь изменит систему автоперевозок через Россию

Каботажные перевозки будут разрешены, но не одномоментно, а с соблюдением определенной этапности.

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К 2030 году планируется поэтапно ввести безразрешительную систему перевозок через территорию РФ в третьи страны. Об этом посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой сообщил во время встречи с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко.

В зависимости от группы стран – Евросоюз, Балканы и так далее – до 2030 года тоже будет поэтапно всё это отменено», – заявил Крутой.
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Уже с 2024 года перевозчики из Беларуси смогут в полной мере совершать каботажные автоперевозки в России, уточнил дипломат. При этом так называемый инвестиционный каботаж будет разрешен ранее, после ратификации соответствующего соглашения двумя странами.

Источник: Белта

Фото: ТАСС

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