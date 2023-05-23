Беларусь изменит систему автоперевозок через Россию
Каботажные перевозки будут разрешены, но не одномоментно, а с соблюдением определенной этапности.
К 2030 году планируется поэтапно ввести безразрешительную систему перевозок через территорию РФ в третьи страны. Об этом посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой сообщил во время встречи с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко.
В зависимости от группы стран – Евросоюз, Балканы и так далее – до 2030 года тоже будет поэтапно всё это отменено», – заявил Крутой.
Как не загубить двигатель некачественным масломПроверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Уже с 2024 года перевозчики из Беларуси смогут в полной мере совершать каботажные автоперевозки в России, уточнил дипломат. При этом так называемый инвестиционный каботаж будет разрешен ранее, после ратификации соответствующего соглашения двумя странами.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: Белта
Фото: ТАСС
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0