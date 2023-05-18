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Польским фурам запретят проезд по территории России. И вот почемуПольским фурам запретят проезд по территории России. И вот почему
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Польским фурам запретят проезд по территории России. И вот почему

Также для них предлагают ввести повышенные цены на топливо.

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С предложением запретить движение автомобильного грузового транспорта из Польши по территории России обратился к Правительству РФ глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

По мнению депутата, эту меру необходимо принять в ответ на захват школы при посольстве России в Варшаве, который произошел 29 апреля нынешнего года.

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«Пусть приезжают на границу РФ до ближайшего таможенного терминала и выгружают груз или перецепляют его на наши фуры», —считает депутат.

Кроме того, он предлагает ввести повышенную стоимость дизтоплива при заправке польских фур на АЗС в России. Цены для них должны быть в 1,5–2 раза выше обычных российских, считает депутат. По примеру Белоруссии, где повышенные цены сделали для всех европейских перевозчиков.

Москвичев уверен, что коллеги из министерств поддержат его предложение.

Депутат объясняет свою инициативу тем, что поляки, несмотря на недружественную обстановку, продолжают перевозки по всей территории России. Они стали делать это активнее и даже подняли тарифы в 3–5 раз. Запрет никак не повлияет на стоимость импорта, те же товары повезут немецкие или венгерские транспортники.

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Источник: «Известия»

Фото: depositphotos.com

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За РулемАлексеева Елена
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