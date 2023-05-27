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Залипательно: быстрый и качественный ремонт кузовного пластика

Есть три зрелища, которые никогда не надоедают: огонь, вода и как другие работают.

За РулемСрочная новость: котята напали на водителя (видео)

Если без шуток, это видео и впрямь стоит вашего внимания. Источник сообщает, что парень в кадре – мастер из Китая. Ситуация банальная – верхний дефлектор (он же обтекатель) кабины грузовика оторвался по месту крепления: бобышки буквально вырвало с мясом.

И что же, выкидывать большущую деталь и покупать новую? Совсем нет, если у тебя есть нужные знания, инструмент, прямые руки и немного стеклоткани.

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Классическая беспроигрышная комбинация ее с эпоксидной смолой дают нам тот самый композит, который создан не высокими технологиями, а собственными руками.

Далее – немного шпатлевки и работы шлифмашинкой, покрытие грунтом и, наконец, пара слоев свежей краски Все, можно возвращать дефлектор на место и наслаждаться красотой. Лучше, чем было!

Источник: Дальнобойщики

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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