Залипательно: быстрый и качественный ремонт кузовного пластика

Есть три зрелища, которые никогда не надоедают: огонь, вода и как другие работают.

Если без шуток, это видео и впрямь стоит вашего внимания. Источник сообщает, что парень в кадре – мастер из Китая. Ситуация банальная – верхний дефлектор (он же обтекатель) кабины грузовика оторвался по месту крепления: бобышки буквально вырвало с мясом.

И что же, выкидывать большущую деталь и покупать новую? Совсем нет, если у тебя есть нужные знания, инструмент, прямые руки и немного стеклоткани.

Классическая беспроигрышная комбинация ее с эпоксидной смолой дают нам тот самый композит, который создан не высокими технологиями, а собственными руками.

Далее – немного шпатлевки и работы шлифмашинкой, покрытие грунтом и, наконец, пара слоев свежей краски Все, можно возвращать дефлектор на место и наслаждаться красотой. Лучше, чем было!

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Дальнобойщики

Фото: скриншот видео VK