Первое серьезное ДТП с Aurus Senat. Что с ним стало

Премиальный Aurus Senat столкнулся с кроссовером Volvo в Москве. Появилась информация, что в машине находился патриарх Кирилл, но в РПЦ ее опровергли.

Рано утром в Москве произошло ДТП с участием премиального автомобиля Аurus Senat и кроссовера Volvo. После публикации видеозаписи появилась информация, что Аurus был с правительственными номерами, а в салоне ехал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Однако представители Русской православной церкви опровергли слухи.

Aurus Senat, двигаясь с мигалками на большой скорости по проспекту Мира, столкнулся с Volvo, выезжающим из переулка. Удар пришелся примерно посередине. После удара Volvo отбросило на стоявший на другой стороне дороге автомобиль скорой помощи. В результате столкновения Aurus серьезно пострадал: у него разбита передняя часть и повреждены двери. У Volvo смят весь бок, сработали подушки безопасности.

После аварии рядом с Aurus появилось несколько человек в костюмах – они сразу же накрыли машину покрывалом. В ДТП пострадал один человек, от госпитализации он отказался.

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Источник: Autonews

Фото: t.me/bazabazon