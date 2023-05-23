Новый Ducati SuperSport 950 вдохновился дизайном эндуро Desert
Ducati SuperSport 950 – супербайк с проверенным двигателем и запоминающимся внешним видом. В новом поколении 2024 SuperSport остался верен традициям, получив лишь косметические изменения в виде полосатой ливреи, «позаимствованной» у турэндуро Ducati DesertX. Новая ливрея, доступная только для варианта «S», окутывает мотоцикл с головы до ног сверкающим белым покрытием. Это подчеркивается серыми и красными полосами на обтекателе и переднем крыле – идентичными варианту DesertX Star White Silk. А из-под обтекателя виднеется красная отделка выступающей рамы.
В остальном новый SuperSport остается неизменным. Внутри стальной трубчатой рамы установлен надежный проверенный двухцилиндровый двигатель Ducati Testastretta 11° мощностью 110 л.с. при 6500 об/мин с шестиступенчатой трансмиссией. Имеется набор помощников в виде ABS, контроля тяги и wheelie-контроля.
Мотоцикл оснащен регулируемой подвеской в виде 43-мм перевернутых вилок Marzocchi и заднего моноблока Sachs.
Новый SuperSport порадует Y-образными 17-дюймовыми легкосплавными дисками с резиной Pirelli Rosso 3 и дисками диаметром 320 мм / 245 мм, с суппортами Brembo. В исполнении «S» доступны 48-мм перевернутые вилки Ohlins и задний моноблок Ohlins, обеспечивающие более точную работу подвески. Снаряженная масса – 210 кг вне зависимости от комплектации. Для повышения комфорта от езды предусмотрено увеличение высоты седла до 810 мм, за счет чего SuperSport станет доступным для гонщиков любого роста.
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Источник: журнал «Мото»
Фото: Ducati
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