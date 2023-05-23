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Новый Ducati SuperSport 950 вдохновился дизайном эндуро Desert

«Не чини то, что не сломано» – проверенный подход к выпуску новых поколений двухколесного транспорта, который не обошел стороной и новинку от Ducati.

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Ducati SuperSport 950 – супербайк с проверенным двигателем и запоминающимся внешним видом. В новом поколении 2024 SuperSport остался верен традициям, получив лишь косметические изменения в виде полосатой ливреи, «позаимствованной» у турэндуро Ducati DesertX. Новая ливрея, доступная только для варианта «S», окутывает мотоцикл с головы до ног сверкающим белым покрытием. Это подчеркивается серыми и красными полосами на обтекателе и переднем крыле – идентичными варианту DesertX Star White Silk. А из-под обтекателя виднеется красная отделка выступающей рамы.

В остальном новый SuperSport остается неизменным. Внутри стальной трубчатой рамы установлен надежный проверенный двухцилиндровый двигатель Ducati Testastretta 11° мощностью 110 л.с. при 6500 об/мин с шестиступенчатой трансмиссией. Имеется набор помощников в виде ABS, контроля тяги и wheelie-контроля.

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Мотоцикл оснащен регулируемой подвеской в виде 43-мм перевернутых вилок Marzocchi и заднего моноблока Sachs.

Новый SuperSport порадует Y-образными 17-дюймовыми легкосплавными дисками с резиной Pirelli Rosso 3 и дисками диаметром 320 мм / 245 мм, с суппортами Brembo. В исполнении «S» доступны 48-мм перевернутые вилки Ohlins и задний моноблок Ohlins, обеспечивающие более точную работу подвески. Снаряженная масса – 210 кг вне зависимости от комплектации. Для повышения комфорта от езды предусмотрено увеличение высоты седла до 810 мм, за счет чего SuperSport станет доступным для гонщиков любого роста.

За Рулем

Источник: журнал «Мото»

Фото: Ducati

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За РулемЛежнин Роман
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