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Названы самые популярные китайские авто с пробегом

Спрос на новые китайские машины растет из-за нехватки альтернатив. На рынке подержанных машин картина немного другая.

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Автомобили китайских брендов продаются на российском рынке достаточно давно, чтобы появиться и на вторичном рынке. Покупая новый автомобиль, владельцы задумываются над тем, легко ли будет продать его через три-пять лет эксплуатации.

Поэтому интересно узнать, как и какие китайские модели сегодня продаются на рынке подержанных автомобилей.

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Мнение эксперта

Ирина Цыганкова, директор направления продаж автомобилей с пробегом «Рольф»:

За Рулем

– Китайские бренды на вторичном рынке появились уже в 2020-2021 годах. Их качество за последние 10 лет заметно улучшилось, как и качество многих других китайских товаров – мы видим довольно позитивные отзывы клиентов. Хотя в целом доля подержанных китайских автомобилей составляет менее 5% от общего количества наших продаж машин с пробегом. Рост есть, но пока небольшой: менее 5% машин к предыдущему месяцу. Всего же в апреле было реализовано менее 500 китайских автомобилей с пробегом.

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Китайский автопром довольно хорошо и бодро зашел на российский рынок несколько лет назад. Какие-то бренды запомнились и полюбились россиянам, какие-то для них пока малоизвестны. Благодаря относительно доступной цене, хорошей комплектации и возможности покупать эти автомобили в кредит популярность автомобилей из Поднебесной растет и тренд на китайские машины есть. Отдельную стоит выделить китайские электромобили.

В нише автомобилей с пробегом самыми ликвидными китайскими автомобилями сегодня являются модели брендов Haval, Chery и Geely.

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic и «Рольф»

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За РулемКирилл Панов
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