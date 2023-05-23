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Названы самые популярные среди россиян автомобили

По данным «СберАвто», в 2023 году чаще всего покупались Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris.

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Предпочтение жители России отдают подержанным автомобилям, такой вариант выбрали 90% владельцев. Медианная стоимость машины по России составила 1,1 млн рублей. Самые дорогие машины покупают жители Псковской области (1,59 млн рублей), Москвы (1,57 млн) и Чувашии (1,3 млн). А самые доступные варианты оказались в Калмыкии (645 тысяч рублей), Костромской (740 тысяч) и Рязанской (760 тысяч) областях.

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Все чаще россияне стали приобретать машины через интернет. Так, в Москве количество онлайн-сделок по купле-продаже за год выросло более чем в два раза. Самыми популярными моделями оказались Toyota Camry, Skoda Octavia и Volkswagen Tiguan. На втором месте Санкт-Петербург, где чаще всего покупают Kia Rio и Kia Sportage с медианным чеком в 1,15 млн рублей. Тройку лидеров замыкает Казань, где спрос за год вырос в пять раз. Самыми популярными моделями были Kia Rio и Renault Sandero, а медианная стоимость составила 1,195 миллиона рублей.

Источник: РИА Новости

Фото: depositphotos.com

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За РулемЛежнин Роман
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