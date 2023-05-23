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Сравнили днище китайского авто с европейским — вот это разница!

Все чаще приходится слышать, что новые машины КНР во многом догнали и перегнали модели признанных брендов. Вроде бы да, но есть нюансы…

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В рамках большого сравнительного теста Exeed TXL и Skoda Kodiaq эксперт «За рулем» Александр Виноградов заглянул под днище обеим кроссоверам. Один был популярен у нас совсем недавно, второй стремительно набирает популярность. Достойная замена?

Как сказать! Днище Иксида (на фото справа) плохо окрашено, а защитный слой есть далеко не везде. В местах крепления подрамника задней подвески и, что еще хуже, на порогах про антикоррозийную мастику забыли вовсе. Увы, довольно типичная для новых «китайцев» картина.

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Более того, всего за год на выпускной системе Exeed TXL появилась почти сквозная коррозия! У Шкоды того же возраста и с тем же пробегом даже намека на это нет.

Да и сам подход к защите кузова снизу у «европейца» куда более основательный: все днище не только укрыто мастикой, но и по большей части закрыто пластиковыми щитками.

А какие еще разительные отличия мы обнаружили между этими одноклассниками? Читаем!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За Рулем«За рулем»
Фото:За Рулем«За рулем»
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