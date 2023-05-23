Сравнили днище китайского авто с европейским — вот это разница!

Все чаще приходится слышать, что новые машины КНР во многом догнали и перегнали модели признанных брендов. Вроде бы да, но есть нюансы…

В рамках большого сравнительного теста Exeed TXL и Skoda Kodiaq эксперт «За рулем» Александр Виноградов заглянул под днище обеим кроссоверам. Один был популярен у нас совсем недавно, второй стремительно набирает популярность. Достойная замена?

Как сказать! Днище Иксида (на фото справа) плохо окрашено, а защитный слой есть далеко не везде. В местах крепления подрамника задней подвески и, что еще хуже, на порогах про антикоррозийную мастику забыли вовсе. Увы, довольно типичная для новых «китайцев» картина.

Более того, всего за год на выпускной системе Exeed TXL появилась почти сквозная коррозия! У Шкоды того же возраста и с тем же пробегом даже намека на это нет.

Да и сам подход к защите кузова снизу у «европейца» куда более основательный: все днище не только укрыто мастикой, но и по большей части закрыто пластиковыми щитками.

А какие еще разительные отличия мы обнаружили между этими одноклассниками? Читаем!