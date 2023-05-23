Еще один регион готов начать сборку китайских авто
Производство легковушек родом из КНР организуют в Нижегородской области.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что ведутся переговоры между региональными компаниями и автопроизводителями из КНР о запуске производства легковых автомобилей.
Наш кластер насчитывает более 800 предприятий, специализирующихся на производстве автомобилей и автокомпонентов. Мы планируем обеспечить локализацию производства легковых автомобилей китайского производства, и переговоры нашими и китайскими производителями уже ведутся», – рассказал губернатор Нижегородской области.
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Конкретных сроков и название бренда, а также площадку, где может развернуться производство, глава региона не озвучил.
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Источник: ТАСС
Фото: depositphotos.com
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