Названо самое популярное у автомобилистов радио

Еще три радиостанции буквально «висят на заднем бампере» у лидера.

Как показал опрос «За рулем», во время поездок на автомобиле россияне предпочитают слушать не новости или аудиокниги, а именно музыку. А свежее исследование «Автостата» показало, какие радиостанции больше всего ценят автовладельцы.

В опросе приняло участие более трех тысяч респондентов. Топ-10 с результатом 8,8% замкнул «Маяк». Места с девятого по шестое заняли радиостанции «Шансон», «Энерджи», «Наше Радио» и «Юмор FM».

В первой пятерке популярности (по возрастанию) расположились «Радио Дача», «Русское радио», «Европа Плюс» и «Дорожное радио».

Ну а на вершине рейтинга находится «Авторадио» – за него проголосовали 39,3% опрошенных. Стоит заметить, что можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Кстати, попутно выяснилось, что каждый восьмой автолюбитель (12,5%) вообще не слушает радио. В наше время способов потребления музыки в автомобиле явно больше одного.

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Источник: Автостат

Фото: depositphotos.com, Автостат