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Новый Cadillac CT6 представлен в подробностях

Американо-китайская новинка полностью рассекречена. Немного освежили экстерьер и полностью перекроили салон.

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Флагманский седан был засвечен на фото еще осенью прошлого года, однако официально представлен лишь недавно. Объявлена дата премьеры – 28 мая. Радикальной смены имиджа не произошло – внешность лишь подогнали под фирменный стиль марки, добавив узкие полоски ДХО и вертикальные фары. Аналогично оформлены и задние фонари. Колесная база не изменилась, однако в ширину седан «поднабрал» 11 мм, а в высоту наоборот стал меньше на 20 мм.

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Основные изменения скрываются в салоне. Первое, что бросается в глаза – единый дисплей диагональю 33 дюйма. Управление трансмиссией переехало с центрального тоннеля на подрулевой рычажок. В богатых комплектациях салон может быть обшит кожей Nappa, плюс предусмотрены вставки из металла и дерева.

По технике изменений нет, в Китае автомобиль оснащен безальтернативной бензиновой двухлитровой «турбочетверкой», которая выдает 237 л.с. и 350 Нм. Мотор работает в паре с десятиступенчатым «автоматом».

За Рулем

Источник: Колёса.ru

Фото: Cadillac

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