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Сколько россиян верит в возвращение ушедших автобрендов? Вы удивитесь!

Стало извесно, каким видят будущее автопрома граждане России.

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Примерно 25% наших соотечественников верит и надеется на возвращение ушедших зарубежных автомобильных марок, а 65% не хватает актуальной информации о состоянии авторынка в стране, выяснила маркетинговая платформа Calltouch, проведя опрос среди россиян.

Самым заметным трендом на рынке россияне назвали рост числа китайских автомобилей, но при этом лишь 12,8% верят в монополизм китайцев на российском рынке. Развитие отечественного автопрома отметили 22,5% опрошенных.

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Каждый пятый россиянин считает, что в скором времени многие автомобилисты пересядут с личного транспорта на общественный, 13,2% говорят о потенциальном росте числа электрокаров, а 7,8% ждут увеличения поставок ушедших брендов параллельным импортом.

За последний год россияне изменили отношение к покупке автомобиля. Около 16% готовы рассматривать для приобретения только привычные бренды, 11,4% стали больше доверять китайским маркам, а 10% присматриваются к отечественным авто. От владения автомобилем при этом отказались 13,2% респондентов.

Источник: Российская газета

Фото: Unsplash

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За РулемПономарева Дарина
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