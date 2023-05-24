Сбегал от полиции, смял четыре машины (видео)

Правда, все «маневры» оказались напрасными – беглеца поймали...

Вечером 18 мая сотрудники ДПС Завьяловского района Удмуртии, как обычно, контролировали дорожное движение на участке федеральной трассы. Они подали сигнал об остановке автомобилю Ford Focus, но водитель проехал мимо в сторону Ижевска.

Началось преследование, которое вошло в решающую стадию уже на городских улицах. Источник пишет, что водитель Фокуса ехал с превышением скорости, совершая опасные маневры.

На регулируемом перекрестке улицы Кирова он на приличном ходу зацепил четыре машины, стоявшие в ожидании зеленого. После этого он бросил машину и попытался скрыться в ближайшем дворе.

Не вышло – 36-летний мужчина, обнаруживший признаки наркотического опьянения, был задержан. От медосвидетельствования он отказался и получил сразу четыре протокола об административных нарушениях. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

К счастью, в ДТП пострадали только машины.

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Источник и фото: МВД Медиа