Сбегал от полиции, смял четыре машины (видео)

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Вечером 18 мая сотрудники ДПС Завьяловского района Удмуртии, как обычно, контролировали дорожное движение на участке федеральной трассы. Они подали сигнал об остановке автомобилю Ford Focus, но водитель проехал мимо в сторону Ижевска.

Началось преследование, которое вошло в решающую стадию уже на городских улицах. Источник пишет, что водитель Фокуса ехал с превышением скорости, совершая опасные маневры.

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На регулируемом перекрестке улицы Кирова он на приличном ходу зацепил четыре машины, стоявшие в ожидании зеленого. После этого он бросил машину и попытался скрыться в ближайшем дворе.

Не вышло – 36-летний мужчина, обнаруживший признаки наркотического опьянения, был задержан. От медосвидетельствования он отказался и получил сразу четыре протокола об административных нарушениях. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

К счастью, в ДТП пострадали только машины.

Источник и фото: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
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