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Названы проблемы популярного мотора LadaНазваны проблемы популярного мотора Lada
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Названы проблемы популярного мотора Lada

Эксперты привели список недостатков мотора H4M, который устанавливался на Lada Vesta и Xray, а также на множество других автомобилей альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

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Свист приводного ремня при влажной погоде приводится как одна из самых распространенных проблем. Подтяжка ремня может решить проблему, но зачастую только временно.

Масложор также присутствует в списке недостатков. Впрочем, доливать масло каждые 5-7 тысяч километров считается нормой. Решением проблемы является только перепроточка поршневых канавок, причем эту процедуру лучше совместить с капиталкой. Менее радикально проблему можно частично решить использованием более вязкого масла.

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Еще одна проблема кроется в свечах зажигания, а вернее в процессе их замены. Доступ к ним невозможен без демонтажа впускного коллектора, а эта операция может повлечь за собой срыв резьбы крепления или попадание в камеры сгорания песка. Если все же владелец решится на самостоятельную замену, то рекомендовано использовать динамометрический ключ, чтобы сократить вероятность появления в ГБЦ трещин.

Не рекомендуется также заливать 92-й бензин, несмотря на то, что он разрешен по паспорту. Если допустимо лить его в легковушку, которая эксплуатируется без нагрузки, то, к примеру, если вы водите Duster с прицепом, то лучше заливать бензин с более высоким октановым числом.

Отсутствие гидрокомпенсаторов влечет за собой еще одну проблему – необходимость регулировки клапанов, а это сложная и дорогая процедура, и доверить ее можно только профессионалам.

Источник: Российская газета

Фото: За рулем

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За РулемЛежнин Роман
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