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Посетитель автосалона попытался угнать BMW X6 за 12 млн рублей

На днях в расположенный в пригороде Минеральных Вод автосалон BMW пришел покупатель…

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Он заявил, что хочет приобрести BMW X6, стоимость которого составляет 12 млн рублей. Но, как показало дальнейшее расследование, покупать машину он не собирался.

Получив необходимые для сделки документы и ключи от машины, он было направился в сторону кассы, но почему-то сел за руль машины и выехал из автосалона. Более того, он проявил неосторожность: превысил скорость и сразу попался на глаза инспекторам ДПС. Останавливаться по их требованию он не стал.

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Вместо этого он рванул в сторону Невинномысска с машиной ДПС «на хвосте». На подъезде к городу его удалось заблокировать.

«Героем» оказался 30-летний житель Шпаковского муниципального округа.

Иномарка изъята и будет возвращена в автосалон, а против задержанного угонщика возбуждено уголовное дело. Что им двигало в момент совершения поступка, неизвестно.

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Источник: МВД Медиа

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

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За РулемИннокентий Кишкурно
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