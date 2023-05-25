Посетитель автосалона попытался угнать BMW X6 за 12 млн рублей

На днях в расположенный в пригороде Минеральных Вод автосалон BMW пришел покупатель…

Он заявил, что хочет приобрести BMW X6, стоимость которого составляет 12 млн рублей. Но, как показало дальнейшее расследование, покупать машину он не собирался.

Получив необходимые для сделки документы и ключи от машины, он было направился в сторону кассы, но почему-то сел за руль машины и выехал из автосалона. Более того, он проявил неосторожность: превысил скорость и сразу попался на глаза инспекторам ДПС. Останавливаться по их требованию он не стал.

Вместо этого он рванул в сторону Невинномысска с машиной ДПС «на хвосте». На подъезде к городу его удалось заблокировать.

«Героем» оказался 30-летний житель Шпаковского муниципального округа.

Иномарка изъята и будет возвращена в автосалон, а против задержанного угонщика возбуждено уголовное дело. Что им двигало в момент совершения поступка, неизвестно.

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Источник: МВД Медиа

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю