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Omoda начала продажи в России новых седанов

Автомобили Omoda S5 уже приехали к дилерам.

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Машина доступна для заказа во всех дилерских центрах марки в России. Седан Omoda S5 предлагается в трех комплектациях: Life, Tech и Ultra.

В стандартном исполнении Life седан оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 113 л. с., который работает в паре с вариатором. Базовая версия имеет 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, задние датчики парковки и систему кругового обзора.

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Цена Omoda S5 с учетом действия специальных маркетинговых программ начинается от 2,02 млн рублей.

Седан в комплектации Tech также с 1,5-литровым двигателем (мощность 147 л.с.) стоит уже от 2,099 рублей. Максимальная комплектация Ultra обойдется в 2,26 млн рублей.

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Источник: пресс-релиз Omoda

Фото: Omoda

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