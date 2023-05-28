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Omoda доверила российским студентам доработать свою новинку

Их идеи компания может использовать в дальнейшей работе.

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Студенты профильных российских вузов и специалисты в области дизайна смогут разработать и представить проект на базе модели Omoda C5. Конкурс автомобильного дизайна бренд Omoda проводит совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана. Победителей выберут с помощью жюри и народного голосования.

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Участникам надо самостоятельно разработать и реализовать эксклюзивный дизайн-проект внешнего вида фастбек-кроссовера Omoda C5. Победители получат в награду автомобиль, а все участники – возможность повысить свою квалификацию в одном из самых престижных профильных вузов.

Профессиональное жюри изучит работы с точки зрения инноваций, технологичности и дизайна. Они также оценят новизну, актуальность и оригинальность идеи, изучат общую визуальную привлекательность, уровень конструкторской и технологической проработки. Внимание будет уделено и экономической обоснованности проекта.

Финалисты получат в свое распоряжение реальные серийные автомобили Omoda C5 и изменят их согласно своим наработкам.

Победитель заберет себе улучшенный автомобиль.

Источник, фото: Omoda

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За РулемПономарева Дарина
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