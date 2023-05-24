Составлен рейтинг самых ликвидных российских автомобилей

Какую отечественную модель сегодня можно продать в полтора раза дороже, чем она стоила новой три года назад? Спойлер: лидер рейтинга — не Лада Веста.

Самым ликвидным отечественным автомобилем оказался внедорожник УАЗ Патриот. За три года он сохранил в среднем 143,4% своей первоначальной цены (по состоянию на апрель 2023 года).

Речь идет о самой популярной и единственной на сегодня версии Патриота с 2,7-литровым бензиновым двигателем и МКП.

Вторым по ликвидности стал универсал Lada Largus Cross: за три года он вырос в цене на 41,7%. Третий в рейтинге – Lada Largus, сохранивший за три года 141,3% от первоначальной цены продажи.

Универсал Lada Vesta SW Cross также имеет высокую остаточную стоимость – его показатель Residual value составил 140,3%.

Такую высокую ликвидность эксперты связывают, в первую очередь, с резким ростом цен на авторынке, случившемся весной 2022 года.

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Источник: «Автостат»