У Lexus появился новый внедорожник
Всего через несколько дней после публикации тизера Lexus TX компания показала еще два тизера нового внедорожника – GX следующего поколения. На двух фотографиях показаны фары и надпись «Lexus» на двери багажника.
Спереди новый GX выглядит рельефно. Капот имеет приподнятые секции по краям. Крылья, кажется, получили квадратные колесные арки, а фары – ходовые огни в форме стрел. Сами фары состоят из трех мощных светодиодов.
На другом снимке видно меньше – надпись «Lexus» на красной полоске, которая, наверняка, соединяет задние фонари.
В подписи же к тизерам говорится следующее:
«Не называйте это возвращением. Скоро появится совершенно новый Lexus GX 2024 года».
Известно, что новый GX построен на рамной платформе GA-F. Он также якобы получит новейшие гибридные силовые установки.
Нынешний GX — довольно старый автомобиль. Он поступил в продажу в 2010 модельном году! И хоть Lexus обновил его к 2020 году, добавив пакет Off-Road Package с Crawl Control и улучшенную версию Lexus Safety System+, но этого недостаточно, чтобы поддерживать продажи на желаемом уровне.
Пока не ясно, когда состоятся премьеры GX или TX. Но тот факт, что Lexus выпускает их тизеры почти одновременно, говорит о том, что и премьеры пройдут с разницей максимум в одну неделю.
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Фото: Lexus
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