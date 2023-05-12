У Lexus появился новый внедорожник

«Не называйте это возвращением. Скоро появится совершенно новый Lexus», – заявили в компании.

Всего через несколько дней после публикации тизера Lexus TX компания показала еще два тизера нового внедорожника – GX следующего поколения. На двух фотографиях показаны фары и надпись «Lexus» на двери багажника.

Спереди новый GX выглядит рельефно. Капот имеет приподнятые секции по краям. Крылья, кажется, получили квадратные колесные арки, а фары – ходовые огни в форме стрел. Сами фары состоят из трех мощных светодиодов.

На другом снимке видно меньше – надпись «Lexus» на красной полоске, которая, наверняка, соединяет задние фонари.

В подписи же к тизерам говорится следующее:

«Не называйте это возвращением. Скоро появится совершенно новый Lexus GX 2024 года».

Известно, что новый GX построен на рамной платформе GA-F. Он также якобы получит новейшие гибридные силовые установки.

Нынешний GX — довольно старый автомобиль. Он поступил в продажу в 2010 модельном году! И хоть Lexus обновил его к 2020 году, добавив пакет Off-Road Package с Crawl Control и улучшенную версию Lexus Safety System+, но этого недостаточно, чтобы поддерживать продажи на желаемом уровне.

Пока не ясно, когда состоятся премьеры GX или TX. Но тот факт, что Lexus выпускает их тизеры почти одновременно, говорит о том, что и премьеры пройдут с разницей максимум в одну неделю.

Фото: Lexus