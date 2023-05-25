Японские Mazda из Белоруссии доступны россиянам – цены и подробности
Новые автомобили Mazda японской сборки граждане России теперь смогут привозить из Белоруссии. Местные дилеры объявили о том, что наладили каналы импорта и запасы иномарок будут пополняться каждый месяц.
Модельный ряд автомобилей представлен кроссоверами CX-5, CX-30 и CX-9, а также хэтчбеком Mazda 3 и седаном Mazda 6.
В Белоруссию машины завозятся по схеме параллельного импорта. На каждый автомобиль есть заводская гарантия.
В дилерском центре Белоруссии, который продает Mazda, сообщили, что никаких ограничений на продажу авто гражданам России нет. Проблем с регистрацией купленных в Белоруссии машин в РФ тоже быть не должно.
Что касается цен, то Mazda 3 стоит от 2,963 млн рублей (в переводе по курсу), Mazda 6 – от 4,422 млн рублей, CX-30 - от 3,615 млн рублей, CX-5 – 3,576 млн рублей и CX-9 – от 6 млн рублей.
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Источник: Av.by
Фото: Av.by
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