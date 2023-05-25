Четвертая модель Москвича – первые данные и видео краш-теста

Сейчас в линейке две модели, и обе по сути своей являются продукцией JAC.

Следующей моделью бренда Москвич может стать JAC S3 второго поколения. Источник сообщает, что перспективной моделью российского бренда этот китайский компакт-кроссовер обозначил Рустам Минниханов.

Глава Татарстана входит в состав правительственной делегации России в Китае. В испытательном центре JAC Motors делегации показали краш-тест JAC S3 второго поколения.

Источник утверждает, что видео краш-теста снято Миннихановым, который и назвал JAC S3 «новым Москвичом». Официального подтверждения информации пока нет.

JAC S3 второго поколения появился в 2019 году. Бензиновый мотор 1.5 развивает 115 л.с. и сочетается с МКП или вариатором. Привод только передний. В России же JAC официально продает первую генерацию S3, цены начинаются с 1,4 млн рублей.

Сейчас на заводе Москвич из китайских машинокомплектов собирают бензиновый Москвич 3 и и электрический Москвич 3е – соответственно, JAC JS4 и JAC Sehol X4 с российскими шильдиками. Осенью к ним добавится лифтбек Москвич 6, суть JAC Sehol A5 Plus.

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Источник: Русские автомобили

Видео: Zaur Gansev

Фото: Autohome.com.cn