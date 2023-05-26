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Не проехать: ситуация на Урале остается сложной из-за смога (видео)

Плотная дымка уже несколько недель держит в плену Екатеринбург и его окрестности.

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В начале недели «За рулем» рассказывал о ДТП в Свердловской области – несколько водителей не смогли сориентироваться в условиях сильного задымления на трассе. Судя по новым сообщениям, ситуация с видимостью на дорогах в регионе так и не разрешилась.

Источник сообщает, что густой смог уже несколько недель держит в плену Екатеринбург и его окрестности. В новом попавшем в Сеть видео показана часть маршрута Екатеринбург – Нижний Тагил.

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Путь примерно в 130 километров изобилует «языками» дыма, протянувшимися через трассу и снижающими видимость практически до нуля. В некоторых местах смог настолько густой, что автомобилисты разворачиваются в обратную сторону.

Плотная дымка и характерный запах гари буквально преследуют жителей региона с конца апреля, когда на Урале начались обширные пожары.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Дальнобойщики

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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