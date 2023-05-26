Раскрыты цифры продаж «электричек» российского производства

Электромобиль российской марки – лидер сегмента, а каждый четвертый продаваемая в РФ электрокар – отечественный.

Впрочем, в количественном выражении все выглядит несколько иначе. Запустивший продажи в конце прошлого года «Моторинвест» за четыре месяца 2023-го смог реализовать 379 электрических седанов Evolute i-Pro. Именно эта машина стала бестселлером среди всех электромобилей в РФ, сообщает «Автостат».

Второе место среди «россиян» у Evolute i-Joy, 173 автомобиля. Замкнул тройку Москвич 3е с результатом 35 машин. Отметим, что представители Москвича эту цифру скорректировали: по их данным, за указанный период продано 77 машин.

В совокупности «электрички» российской отверточной сборки составляют 23,7% рынка, уступая немецким и китайским электромобилям, но опережая американские марки.

По первоначальным планам, в 2023 году объем производства электромобилей Москвич должен был составить 10-20 тысяч машин, а «Моторинвест» собирался продать более 6 тысяч электромобилей Evolute.

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Источник: Автостат, Autonews

Фото: https://t.me/ZavodMoskvich