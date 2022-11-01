Электромобили Evolute поступили в продажу. Их вообще берут? — журнал За рулем

Электромобили Evolute поступили в продажу. Их вообще берут?

Субсидия - почти миллион рублей. Разбираемся, хватает ли этого для того, чтобы машина стала популярной.

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Дилеры нового российского бренда начали продавать электромобили I-Pro. Напомним, эти седаны собирают крупноузловым методом по лицензии китайской Dongfeng на заводе «Моторинвест» в Липецкой области.

В конце октября товарные машины появились в автосалонах, а через несколько дней в шоуруме «Рольф» уже отчитались о первых продажах, пишут «Китайские автомобили». Источник сообщает, что машины приобретаются с ранее обещанной Минпромторгом субсидией в 925 тысяч рублей. Таким образом, цена машины составляет 2 065 000 рублей.

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Кроме «Рольфа» эти машины продают «Панавто», «Мэйджор», «Авилон», «Ключавто», «КАН Авто», «Автолига», «Автомир», «Автодель». Объявления о продаже машин появились на Авто.ру и Авито Авто.

По первым ощущениям, машины пользуются спросом: в «Авилоне» заявили, что клиентами забронировано более 100 серийных электромобилей I-Pro, причем это не только корпоративные продажи.

Фото: Telegram-канал Evolute

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