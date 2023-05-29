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Пахнет криминалом: как наверняка распознать авто с перебитыми номерами

При покупке машины на вторичке эти знания будут не лишними.

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Самостоятельная проверка автомобиля на криминал – дело довольно рискованное и не всегда может увенчаться успехом. Но есть несколько признаков, которые помогут сделать выводы, что с автомобилем не все в порядке.

Глава экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков предложил прежде, чем покупать машину, запросить расшифровку VIN-номера у официального дилера. Также можно воспользоваться доступными в интернете базами данных, в том числе по запчастям.

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«Цвет, комплектацию, тип коробки передач нужно сопоставить с теми, которые есть у реального автомобиля. Также следует сопоставить год выпуска машины и установленных на ней деталей», — посоветовал эксперт.

Необходимо сопоставить номера кузова и двигателя, дал еще один совет Шелков, пояснив, что в последнее время угонщики «перебивают» только номер кузова.

Если вокруг VIN-номера и на прилегающих к нему деталях видны следы вторичного окраса или вкрапления пыли, то это может указывать, что красили не в заводских условиях, добавил специалист.

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Источники: Газета.ru

Фото: Unsplash

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