Кроссовер FAW Bestune T99 приедет в Россию обновленным
На родине обновленный Т99 был показан в конце прошлого года. От «дорестайла» его отличает новая безрамочная решетка радиатора с новой эмблемой Bestune, новый передний бампер с иными линиями ДХО, а плашка, объединяющая задние фонари, отныне окрашена в цвет кузова. Интерьер прежний, разве что на руль наклеили новый логотип.
На российском рынке новинка будет представлена с бензиновой турбо-«четверкой» 2.0, которая выдает 218 л.с. и 340 Нм момента и работает в паре с классическим шестиступенчатым автоматом. Привод только передний.
Комплектаций предусмотрено две: Exclusive и Luxury.
Стандартное оснащение включает в себя светодиодную оптику, 20-дюймовые колеса, кожаный салон, двухзонный климат-контроль, единый дисплей приборки и мультимедиа, обогрев и вентиляцию передних сидений, панорамный люк в крыше, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, камеры кругового обзора и круиз-контроль.
«Люксовая» версия дополнена адаптивным круиз-контролем, системой автоторможения, системой удержания в полосе и мониторингом «слепых» зон.
Рекомендованная цена FAW Bestune T99 Exclusive на сайте представительства марки – 2 950 000 рублей, исполнения Luxury – 3 040 000 рублей.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник и фото: FAW
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