Кроссовер FAW Bestune T99 приедет в Россию обновленным

На нашем рынке ожидаются две комплектации крупного паркетника.

На родине обновленный Т99 был показан в конце прошлого года. От «дорестайла» его отличает новая безрамочная решетка радиатора с новой эмблемой Bestune, новый передний бампер с иными линиями ДХО, а плашка, объединяющая задние фонари, отныне окрашена в цвет кузова. Интерьер прежний, разве что на руль наклеили новый логотип.

На российском рынке новинка будет представлена с бензиновой турбо-«четверкой» 2.0, которая выдает 218 л.с. и 340 Нм момента и работает в паре с классическим шестиступенчатым автоматом. Привод только передний.

Комплектаций предусмотрено две: Exclusive и Luxury.

Стандартное оснащение включает в себя светодиодную оптику, 20-дюймовые колеса, кожаный салон, двухзонный климат-контроль, единый дисплей приборки и мультимедиа, обогрев и вентиляцию передних сидений, панорамный люк в крыше, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, камеры кругового обзора и круиз-контроль.

«Люксовая» версия дополнена адаптивным круиз-контролем, системой автоторможения, системой удержания в полосе и мониторингом «слепых» зон.

Рекомендованная цена FAW Bestune T99 Exclusive на сайте представительства марки – 2 950 000 рублей, исполнения Luxury – 3 040 000 рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник и фото: FAW