И Michelin тоже ушел

Компания продала шинный бизнес в России местному дистрибьютору.

Французская компания Michelin сделала заявление о продаже своего российского бизнеса. В официальном сообщении производителя шин говорится, что покупателем стало ООО «Пауэр Интернэшнл-шины» (Power International Tires ). Дистрибьютору перешли шинный завод в подмосковном Давыдово и ООО «Камсо Си-Ай-Эс» (Camso CIS), которое занимается реализацией шин.

Вариант передачи деятельности местному руководству был невозможен из-за серьезных трудностей, препятствующих тому, чтобы эта деятельность стала автономной», – говорится в сообщении Michelin.

Соглашением предусматривается сохранение 250 рабочих мест. Тем, кто по каким-либо причинам не смог остаться работать с новым собственником, компания Michelin «позволила уйти на хороших условиях».

Michelin работал в России с 1997 года. Производственная мощность завода в Подмосковье составляет до 2 млн шин для легковых автомобилей в год.

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Источник и фото: Michelin