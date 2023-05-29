#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФНовая VestaЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Раскрыт секрет перекупов: как узнать, что машина не была в ДТПРаскрыт секрет перекупов: как узнать, что машина не была в ДТП
Отличить заводскую окраску кузова от ремонтной...
Какие люксовые автомобили с пробегом покупают онлайнКакие люксовые автомобили с пробегом покупают онлайн
Проанализировав сделки по покупке автомобилей с...
В Москве задержали поджигателя – он просто чиркнул зажигалкой! (видео)В Москве задержали поджигателя – он просто чиркнул зажигалкой! (видео)
43-летний гражданин действовал из чисто...

Какие люксовые автомобили с пробегом покупают онлайн

Проанализировав сделки по покупке автомобилей с пробегом в 2023 году, специалисты «СберАвто» рассказали, какие модели и в каких регионах пользуются спросом.

За РулемНовая Lada Vesta: все цены и комплектации

Самые популярные автомобили премиум-класса, которые россияне покупают онлайн, относятся к «баварской тройке»: это BMW (35% от всего премиального сегмента), Mercedes-Benz (25%) и Audi (19%). Следом идут Land Rover (7%) и Infiniti (6%).

Российская столица стала лидером по по спросу, удвоив продажи в первом квартале 2023 года. Москвичи часто покупают автомобили BMW (11%), Mercedes-Benz (9%) и Audi (5%).

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

На втором месте Санкт-Петербург (9% люксовых авто). Помимо классической тройки лидеров (BMW — 42%, Mercedes-Benz – 31%, Audi – 15%), спросом пользуются автомобили MINI (12%).

В пятерку субъектов федерации, в которых чаще всего приобретают премиальные авто с пробегом, также вошли Краснодарский край (4%) и Челябинская область (3%).

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Российская газета»

Фото: depositphotos.com, Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0