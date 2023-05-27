АВТОВАЗ продал завод

Предприятие предназначалось для выпуска перспективной модели.

АВТОВАЗ продал один из своих заводов – недостроенный «Джей Ви Системз», на котором должны были выпускать Chevrolet Niva второго поколения. Предприятие назходится в особой экономической зоне «Тольятти».

Покупатель – ООО «Тольятти Инвест», зарегистрированная 24 мерта и имеющая уставной капитал в 10 тысяч рублей.

Строительство завода началось в 2013 году, а свернули его после того, как из России ушла компания General Motors. В 2019 году АВТОВАЗ стал единоличным владельцем совместного предприятия с GM.

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Источник: Интерфакс

Фото: АВТОВАЗ