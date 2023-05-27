#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФНовая VestaЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Москве задержали поджигателя – он просто чиркнул зажигалкой! (видео)В Москве задержали поджигателя – он просто чиркнул зажигалкой! (видео)
43-летний гражданин действовал из чисто...
На какой скорости пройдет «лосиный» тест Porsche 718 Boxster – ваш прогноз?На какой скорости пройдет «лосиный» тест Porsche 718 Boxster – ваш прогноз?
И это специальная версия спорткара, выпущенная...
Самая продаваемая модель в мире – лидер сменилсяСамая продаваемая модель в мире – лидер сменился
Это начало новой эпохи, так как победил...

АВТОВАЗ продал завод

Предприятие предназначалось для выпуска перспективной модели.

За РулемLada Vesta NG: живые фото максимальной комплектации

АВТОВАЗ продал один из своих заводов – недостроенный «Джей Ви Системз», на котором должны были выпускать Chevrolet Niva второго поколения. Предприятие назходится в особой экономической зоне «Тольятти».

Покупатель – ООО «Тольятти Инвест», зарегистрированная 24 мерта и имеющая уставной капитал в 10 тысяч рублей.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Строительство завода началось в 2013 году, а свернули его после того, как из России ушла компания General Motors. В 2019 году АВТОВАЗ стал единоличным владельцем совместного предприятия с GM.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Интерфакс

Фото: АВТОВАЗ

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПшенин Владимир
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0