АВТОВАЗ продал завод
Предприятие предназначалось для выпуска перспективной модели.
АВТОВАЗ продал один из своих заводов – недостроенный «Джей Ви Системз», на котором должны были выпускать Chevrolet Niva второго поколения. Предприятие назходится в особой экономической зоне «Тольятти».
Покупатель – ООО «Тольятти Инвест», зарегистрированная 24 мерта и имеющая уставной капитал в 10 тысяч рублей.
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Строительство завода началось в 2013 году, а свернули его после того, как из России ушла компания General Motors. В 2019 году АВТОВАЗ стал единоличным владельцем совместного предприятия с GM.
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Источник: Интерфакс
Фото: АВТОВАЗ
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