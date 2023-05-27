Вазовский «робот» АМТ больше нечем ремонтировать

Прекратились поставки важных деталей.

Прекратились поставки актуаторов сцепления (автоматический привод, который управляет сцеплением вместо водителя) для автомобилей Lada с роботизированной коробкой передач АМТ. Напомним, коробка разрабатывалась совместно с ZF. В последний на сегодня раз запчасти завозились в январе текущего года.

Теперь заказы на актуаторы просто отменяют с пояснением, что деталей нет, возможность их привезти отсутствует, а заменить их нечем. В связи с этим возник дефицит деталей, которые при рекомендованной цене чуть более 15 тысяч рублей стали стоить уже 50.

С актуатором переключения передач, казалось бы, должно быть проще, так как для него есть заменитель от компании SACHS, но после прекращения поставок оригинала пропал и аналог.

Пресс-служба АВТОВАЗа комментариев не дала.

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Источник: Лада Онлайн