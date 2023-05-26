Когда ждать новую Lada Vesta с АКП: названы сроки

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За РулемНовая Lada Vesta: все цены и комплектации

Производство Lada Vesta с автоматической коробкой передач АВТОВАЗ планирует начать в I квартале 2024 года. Как сообщил директор по продуктам и программам российского автоконцерна Олег Груненков, работы по оснащению Lada Vesta NG мотором 1,8 л и автоматической трансмиссией планируется завершить до конца этого года.

При этом он уточнил, что под автоматической трансмиссией подразумевается вариатор. В ближайшее время должны стартовать продажи новой Vesta, но потребителю предлагаются автомобили лишь на механике. Модель новой генерации (NG) при этом будет доступна с двумя моторами объемом 1,6 л, мощностью 90 или 106 л.с.

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25 мая АВТОВАЗ объявил цены на Lada Vesta нового поколения: начальная цена седана в комплектации Comfort составит 1 239,9 тыс. рублей.

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Источник: Известия

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