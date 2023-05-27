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Еще два завода оказались под санкциями

И они не первые для этих предприятий.

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«Урал» и Брянский автомобильный завод попали под санкции США, а точнее в список организаций, деятельность которых противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США.

Для этих заводов санкции уже не первые: «Урал» полгода назад угодил в санкционные списки Евросоюза, а против Брянского автозавода ограничения ввела Канада.

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А еще данные ограничения не слишком помешают работе предприятий, ведь обе организации работают над моделями, устойчивыми к санкциям. БАЗ и вовсе представил в апреле абсолютно новую машину – полноприводный БАЗ-S36A11 с полной массой почти 36 т.

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Источник: АВТОСТАТ

Фото: Урал

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За РулемПшенин Владимир
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