Еще два завода оказались под санкциями
И они не первые для этих предприятий.
«Урал» и Брянский автомобильный завод попали под санкции США, а точнее в список организаций, деятельность которых противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США.
Для этих заводов санкции уже не первые: «Урал» полгода назад угодил в санкционные списки Евросоюза, а против Брянского автозавода ограничения ввела Канада.
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А еще данные ограничения не слишком помешают работе предприятий, ведь обе организации работают над моделями, устойчивыми к санкциям. БАЗ и вовсе представил в апреле абсолютно новую машину – полноприводный БАЗ-S36A11 с полной массой почти 36 т.
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Источник: АВТОСТАТ
Фото: Урал
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