Мужчина познакомился с девушкой и остался без машины
В Башкирии 39-летний местный житель познакомился с 24-летней девушкой, предложил ее подвезти, а по дороге заехать за едой.
Но как только водитель вышел из машины, попутчица села на его место и уехала. Он это увидел, но догнать не смог, поэтому обратился в полицию.
Угонщица не собиралась отступать: в процессе погони врезалась в несколько машин, а потом выехала на трассу в сторону Оренбурга, где ее и задержали. Сотрудники полиции обнаружили, что у девушки нет водительского удостоверения, а сама она находится в состоянии алкогольного опьянения.
В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ «неправомерное завладение автомобилем или другим транспортным средством без цели хищения».
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Источник: Quto
Фото: depisitphotos, МВД по Башкортостану
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