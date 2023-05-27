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Мужчина познакомился с девушкой и остался без машины

Она не просто угнала автомобиль, но и натворила много других дел.

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В Башкирии 39-летний местный житель познакомился с 24-летней девушкой, предложил ее подвезти, а по дороге заехать за едой.

Но как только водитель вышел из машины, попутчица села на его место и уехала. Он это увидел, но догнать не смог, поэтому обратился в полицию.

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Угонщица не собиралась отступать: в процессе погони врезалась в несколько машин, а потом выехала на трассу в сторону Оренбурга, где ее и задержали. Сотрудники полиции обнаружили, что у девушки нет водительского удостоверения, а сама она находится в состоянии алкогольного опьянения.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ «неправомерное завладение автомобилем или другим транспортным средством без цели хищения».

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Источник: Quto

Фото: depisitphotos, МВД по Башкортостану

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