В Москве продают ВАЗ-21099 без пробега по цене Гранты

Отличный вариант для ностальгирующих по прошлым моделям компании.

В Москве выставили на продажу 20-летний седан ВАЗ-21099 с пробегом всего в тысячу километров.

Продавец утверждает, что машина всегда была выставочным экспонатом и пребывает сейчас в оригинальном состоянии, за исключением пары моментов: замена аккумулятора и установка новой «музыки».

Комплектация самая простая, без задних подголовников и обогрева сидений. Под капотом двигатель 1,5 л на 78 л.с. в комплекте с 5-ступенчатой МКПП.

Продавец хочет выручить за машину 785 тысяч рублей, что очень похоже на цену новой, но не такой эксклюзивной, Гранты.

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Источник: pogoda1

Фото: Авто.ру