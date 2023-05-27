В Москве продают ВАЗ-21099 без пробега по цене Гранты
Отличный вариант для ностальгирующих по прошлым моделям компании.
В Москве выставили на продажу 20-летний седан ВАЗ-21099 с пробегом всего в тысячу километров.
Продавец утверждает, что машина всегда была выставочным экспонатом и пребывает сейчас в оригинальном состоянии, за исключением пары моментов: замена аккумулятора и установка новой «музыки».
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Комплектация самая простая, без задних подголовников и обогрева сидений. Под капотом двигатель 1,5 л на 78 л.с. в комплекте с 5-ступенчатой МКПП.
Продавец хочет выручить за машину 785 тысяч рублей, что очень похоже на цену новой, но не такой эксклюзивной, Гранты.
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Источник: pogoda1
Фото: Авто.ру
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