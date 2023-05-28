Британец сэкономил 23,2 миллиона благодаря сбою камер
Причитающийся ему штраф за превышение скорости был отменен.
Британец (к слову, один из богатейших в стране) избежал оплаты штрафа за превышение скорости в размере 235 000 фунтов стерлингов (23,2 млн рублей) из-за сбоя дорожных камер.
Оказалось, что полиция не может получить запись нарушения с камер из-за «технических проблем». Это и позволило водителю добиться отмены штрафа (такой его размер связан с прогрессивной шкалой наказаний).
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88-летний Найджел Альянс ехал со скоростью 89 км/ч там, где ограничение 64 км/ч. Нарушение зафиксировали с помощью ручного радара, но, так как запись получить не удалось, штраф отменили за недостаточностью доказательств.
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Источник: Quto
Фото: depositphotos, Mail Online
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