Мотоциклистам разрешат ездить без шлемов

Правда, не у нас.

В США разрешат ездить на мотоцикле без шлема. В штате Небраска рассматривают соответствующий законопроект. Он предусматривает, что с 1 января 2024 года будет разрешено ездить без шлемов, но с условиями.

Во-первых, это касается только водителей старше 21 года. Во-вторых, желающие ездить без шлема должны будут пройти спецподготовку. В-третьих, вместо шлема нужно будет носить очки или установить на мотоцикл ветровое стекло.

Сторонники законопроекта говорят, что обучение улучшит безопасность движения, а противники напоминают, что травмы без шлема будут серьезнее, а это нагрузка на здравоохранение и, соответственно, налогоплательщиков.

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Источник: Quto

Фото: Lucas T. / Unsplash