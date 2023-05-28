Мотоциклистам разрешат ездить без шлемов
Правда, не у нас.
В США разрешат ездить на мотоцикле без шлема. В штате Небраска рассматривают соответствующий законопроект. Он предусматривает, что с 1 января 2024 года будет разрешено ездить без шлемов, но с условиями.
Во-первых, это касается только водителей старше 21 года. Во-вторых, желающие ездить без шлема должны будут пройти спецподготовку. В-третьих, вместо шлема нужно будет носить очки или установить на мотоцикл ветровое стекло.
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Сторонники законопроекта говорят, что обучение улучшит безопасность движения, а противники напоминают, что травмы без шлема будут серьезнее, а это нагрузка на здравоохранение и, соответственно, налогоплательщиков.
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Источник: Quto
Фото: Lucas T. / Unsplash
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