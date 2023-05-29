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Польша закроет границу для российских и белорусских фур

Это следует из проекта постановления министерства внутренних дел и администрации республики.

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Польша приостановит грузовые перевозки в пунктах пересечения границы с Белоруссией для транспортных средств, зарегистрированных в Белоруссии и России, говорится в проекте постановления министра внутренних дел и администрации, появившемся на сайте центра законодательства правительства.

В настоящее время единственный действующий пограничный переход с Белоруссией, через который проходят грузовые перевозки, находится в Корощине. С 10 февраля движение на польско-белорусском автомобильном пограничном переходе в Бобровниках было приостановлено до особого распоряжения.

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«Грузовое движение через границу с Республикой Беларусь грузовых автомобилей, мототягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации, приостанавливается до особого распоряжения», – говорится в сообщении.

Документ вступит в силу через сутки после официальной публикации, но пока данное постановление еще не подписано министром внутренних дел и администрации.

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Источник: РИА Новости

Фото: Виктор Драчев/ТАСС

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