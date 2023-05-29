Водителям без российских прав запретят перевозить пассажиров
Многочисленные инциденты и ДТП заставляют депутатов вновь возвращаться к этому вопросу.
Председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов еще раз обратил внимание на то, что перевозчики, в частности сервисы такси, должны принимать на работу водителей только с российскими правами. Он привел в пример очередное ДТП в Уфе, которое произошло из-за гонок водителей автобусов.
Чтобы работать водителем в России, нужно иметь российские водительские права! И произошедшее в Уфе – очередное тому доказательство. Мы уже вносили соответствующую инициативу, но несколько лет назад она поддержки не получила. Теперь же очевидно, что закон для запрета перевозки пассажиров и грузов на территории РФ без водительского удостоверения российского образца должен быть принят», – отметил Нилов.
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Он заверил, что в ближайшее время соответствующий законопроект вновь будет внесен на рассмотрение Госдумы.
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Источник: Telegram Ярослава Нилова
Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»
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