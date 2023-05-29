Права «по старости»: пожилых водителей не пустят за руль

Для них предложили ограничить срок действия водительских удостоверений.

За здоровьем водителей старше 75 лет необходимо ввести дополнительные меры контроля, для чего срок действия их водительских удостоверений нужно сократить до пяти лет, считает депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. В соответствующем обращении к начальнику ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову дополнительно возрастных водителей он предлагает тестировать на реакцию и устойчивость к стрессу.

Парламентарий отметил, что напряженная дорожная обстановка, высокая интенсивность движения транспорта и усложняющиеся обстоятельства могут спровоцировать у водителей старшего поколения ухудшение самочувствия прямо за рулем и подвергнуть их жизнь и жизни окружающих опасности.

Крупник добавил, что в некоторых странах такие меры работают и направлены, в первую очередь, на заботу о пожилых водителях, а также на поддержание высокого уровня безопасности на дорогах.

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Источник: RT

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