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Права «по старости»: пожилых водителей не пустят за руль

Для них предложили ограничить срок действия водительских удостоверений.

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За здоровьем водителей старше 75 лет необходимо ввести дополнительные меры контроля, для чего срок действия их водительских удостоверений нужно сократить до пяти лет, считает депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. В соответствующем обращении к начальнику ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову дополнительно возрастных водителей он предлагает тестировать на реакцию и устойчивость к стрессу.

Парламентарий отметил, что напряженная дорожная обстановка, высокая интенсивность движения транспорта и усложняющиеся обстоятельства могут спровоцировать у водителей старшего поколения ухудшение самочувствия прямо за рулем и подвергнуть их жизнь и жизни окружающих опасности.

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Крупник добавил, что в некоторых странах такие меры работают и направлены, в первую очередь, на заботу о пожилых водителях, а также на поддержание высокого уровня безопасности на дорогах.

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Источник: RT

Фото: depositphotos.com

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