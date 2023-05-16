Торговцы фальшивыми правами «развели» более 300 человек
Двое россиян, которые торговали поддельными водительскими удостоверениями, задержаны в Республике Мордовия. По данным республиканского управления МВД РФ, клиентов злоумышленники находили через социальные сети, размещая там объявления. При этом мошенники уверяли желающих таким образом стать водителями, что их данные находятся в базе ГИБДД.
Стоимость поддельного водительского удостоверения составляла 45 тыс. рублей. А за дополнительную сумму предлагалось также оформить документы об успешном прохождении автошколы. Всего было изготовлено примерно 300 поддельных документов. Напрямую новоиспеченным водителям права не передавались, их отправляли по почте.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Возбуждены уголовные дела по ст. 159 и 327 УК РФ, ведется предварительное расследование. Задержанные заключены под стражу.
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Источник: Известия
Фото: depositphotos.com
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