Торговцы фальшивыми правами «развели» более 300 человек

Их преступная деятельность уже пресечена правоохранительными органами.

Двое россиян, которые торговали поддельными водительскими удостоверениями, задержаны в Республике Мордовия. По данным республиканского управления МВД РФ, клиентов злоумышленники находили через социальные сети, размещая там объявления. При этом мошенники уверяли желающих таким образом стать водителями, что их данные находятся в базе ГИБДД.

Стоимость поддельного водительского удостоверения составляла 45 тыс. рублей. А за дополнительную сумму предлагалось также оформить документы об успешном прохождении автошколы. Всего было изготовлено примерно 300 поддельных документов. Напрямую новоиспеченным водителям права не передавались, их отправляли по почте.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Возбуждены уголовные дела по ст. 159 и 327 УК РФ, ведется предварительное расследование. Задержанные заключены под стражу.

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Источник: Известия

Фото: depositphotos.com